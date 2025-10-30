Từ clip người dân phản ánh, xử phạt nhóm thanh niên “thích thể hiện” trên cầu Vĩnh Tuy

Trước đó, người dân đã ghi hình, phản ánh đến số điện thoại “đường dây nóng” của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT về việc nhóm thanh niên điều khiển 4 xe máy trên cầu Vĩnh Tuy (hướng từ Long Biên vào trung tâm Hà Nội), dàn hàng ngang chiếm hết làn đường, không đội mũ bảo hiểm, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Hình ảnh vi phạm được người dân ghi lại.

Hình ảnh cho thấy sự coi thường luật giao thông của một bộ phận thanh, thiếu niên.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT số 5 khẩn trương xác minh, nhanh chóng làm rõ nhóm thanh niên trên (tất cả đều trong độ tuổi từ 16-18) cùng phương tiện vi phạm.

Ngày 29/10, tại cơ quan Công an, Cảnh sát đã tiến hành làm việc với các thanh niên trên và có sự chứng kiến của phụ huynh. Tất cả sau khi được xem lại hình ảnh đã thừa nhận hành vi vi phạm gồm: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, đi xe dàn hàng ngang gây cản trở giao thông, không có giấy phép lái xe.

Cơ quan công an cũng làm rõ hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện của các chủ phương tiện.

Các phương tiện và 8 thanh niên vi phạm tại cơ quan công an.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 người điều khiển phương tiện và những người ngồi sau do có hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời xử lý cả chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển với tổng số tiền phạt gần 25 triệu đồng; tạm giữ giấy tờ, phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.

Ngoài việc xử lý hành chính, Đội CSGT số 5 đã phối hợp với Nhà trường và gia đình tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu các thanh niên cùng phụ huynh cam kết không tái phạm.