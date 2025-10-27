Cảnh sát phản ứng nhanh khống chế hai đối tượng mang hung khí hành hung người đi đường

Khoảng 1h30 ngày 25-10, trong quá trình thực hiện kế hoạch vũ trang tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP về việc tại khu vực đối diện số 539 đường Nguyễn Trãi, phường Đại Mỗ, Hà Nội, có hai đối tượng mang theo hung khí hành hung người đi đường.

Cảnh sát 113 khống chế 2 nam thanh niên mang theo hung khí

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác Cảnh sát 113 đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường. Với sự hỗ trợ của người dân, tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ hai nam thanh niên, thu giữ 1 gậy sắt, 1 kiếm sắt kèm vỏ và 1 xe máy Honda Air Blade biển kiểm soát 88H1-119.xx.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Đại Mỗ để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật của vụ việc được bàn giao cho Công an phường Đại Mỗ.

Vụ việc thể hiện sự nhanh nhạy, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh nghiệp vụ vững vàng của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.