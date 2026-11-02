Sau chia tay, bạn trai dùng clip ‘nóng’ tống tiền người yêu cũ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Hồng Sơn (sinh năm 2004, trú tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) về tội "Cưỡng đoạt tài sản", theo khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đỗ Hồng Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội TikTok, Sơn quen biết và có quan hệ tình cảm với chị L.T.M. (sinh năm 2006, trú tại Quảng Ninh).

Thời gian quen nhau, Sơn đã ghi lại video có nội dung nhạy cảm khi hai người gọi điện qua Messenger.

Sau khi chia tay vào cuối tháng 4/2026, do chị M. không đồng ý nối lại tình cảm, Sơn nhiều lần sử dụng video này để đe dọa, gây sức ép đòi tiền.

Đối tượng còn gửi video cho người thân của chị M., yêu cầu đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Trước hành vi đe dọa trên, chị M. đã trình báo cơ quan công an. Tại thời điểm trình báo, chị chưa chuyển tiền cho Sơn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.