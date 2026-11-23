Trước đó, ngày 20/11, Công an xã An Bình, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tìm kiếm, đưa 3 cháu gái trở về gia đình an toàn.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 20/11, Công an xã An Bình tiếp nhận trình báo của chị Bùi Thị L. (sinh năm 1989, trú tại thôn Ninh Nội, xã An Bình) về việc con gái là cháu B.L.Q. (sinh năm 2012) rời khỏi nhà từ ngày 19/11 và gia đình không thể liên lạc.

Công an tìm thấy 3 cháu gái rời nhà, mất liên lạc với gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Bình khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp với Công an xã Nho Quan tổ chức tìm kiếm.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng xác định cháu B.L.Q. cùng hai cháu B.T.N.B. (sinh năm 2013, trú tại thôn Minh Thành) và Q.T.Y.N. (sinh năm 2012, trú tại thôn Ninh Ngoại), đều thuộc xã An Bình, đang ở xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi xác định được địa điểm, Công an xã An Bình phối hợp với gia đình đón cả 3 cháu trở về nhà an toàn.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an, chị Bùi Thị L., đại diện gia đình, đã gửi thư cảm ơn Công an xã An Bình.

Qua vụ việc, Công an xã An Bình khuyến cáo phụ huynh tăng cường quan tâm, gần gũi, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của con em; chủ động định hướng các mối quan hệ, hoạt động sinh hoạt của trẻ.

Khi phát hiện con em vắng nhà bất thường hoặc mất liên lạc, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ xác minh, tìm kiếm kịp thời.