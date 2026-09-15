Khởi tố đối tượng chia sẻ clip 'nóng' của bạn gái cho nhiều người

Ngày 15/9, Công an xã Càng Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Anh Khoa (SN 1991, ngụ xã Càng Long) để điều tra về hành vi "Làm nhục người khác".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khoa và chị P.T. có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, hai người phát sinh mâu thuẫn.

Đoàn Anh Khoa bị khởi tố. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Khoa đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để phát tán 6 clip có nội dung riêng tư của chị T. đến nhiều bạn bè, người thân và đồng nghiệp.

Hành vi của bị can đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và công việc của nạn nhân.