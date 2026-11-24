Công tố viên bất ngờ rút toàn bộ cáo buộc, trong khi cảnh sát Thái Lan tiếp tục điều tra đường dây ma túy đứng sau lô hàng và dự kiến lấy lời khai cô với tư cách nhân chứng.

Meena Kondo, 26 tuổi, cựu tiếp viên hãng hàng không Thai Airways, được đưa ra xét xử qua hình thức trực tuyến tại Tòa sơ thẩm Melbourne ngày 17/11.

Công tố viên đề nghị rút hai cáo buộc nhập khẩu và tàng trữ lượng ma túy thuộc diện thương mại, sau đó thẩm phán Donna Bakos quyết định đình chỉ các cáo buộc, khép lại vụ án tại Australia.

Trước đó, mỗi tội danh đều có mức hình phạt tối đa 25 năm tù nếu bị kết tội.

Hơn một kg heroin giấu trong 12 túi vải

Vụ việc bắt đầu ngày 25/6 khi Meena đến sân bay Melbourne trên chuyến bay quốc tế trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Trong quá trình kiểm tra hành lý bằng máy quét X-quang, nhân viên Lực lượng Biên phòng Australia phát hiện dấu hiệu bất thường ở 12 chiếc túi vải có họa tiết voi mà cô mang theo. Kiểm tra kỹ hơn, nhà chức trách phát hiện chất bột màu trắng được giấu bên trong lớp lót của những chiếc túi.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy số bột này là heroin với tổng trọng lượng hơn một kg. Cảnh sát ước tính giá trị số ma túy trên thị trường chợ đen khoảng 500.000 AUD (khoảng 8,6 tỷ đồng).

Meena bị bắt ngay tại sân bay và sau đó bị truy tố hai tội danh liên quan đến nhập khẩu và tàng trữ ma túy với số lượng thương mại. Cô bị tạm giam tại Australia trong gần 5 tháng, đối mặt nguy cơ lĩnh án tới 25 năm tù cho mỗi tội danh.

Tuy nhiên, tại phiên xử ngày 17/11, công tố viên bất ngờ đề nghị rút cả hai cáo buộc. Thẩm phán Donna Bakos chấp thuận, chính thức khép lại các thủ tục tố tụng hình sự đối với Meena tại Australia.

Cơ quan công tố Australia không công bố cụ thể lý do rút cáo buộc. Văn phòng Giám đốc Công tố Khối thịnh vượng chung cho biết quyết định được đưa ra sau khi đánh giá vụ việc theo chính sách truy tố, trong đó xem xét tính đầy đủ của chứng cứ và lợi ích công cộng khi tiếp tục theo đuổi vụ án.

Trở về Thái Lan, tiếp tục làm việc với cảnh sát

Ngày 18/11, một ngày sau khi các cáo buộc bị rút, Meena trở về Thái Lan.

Các sĩ quan Cục Phòng chống ma túy Thái Lan có mặt tại sân bay để tiếp nhận và làm việc với cô. Meena nhanh chóng rời nhà ga trên một chiếc ôtô đang chờ sẵn, không trả lời câu hỏi của phóng viên.

Dù vụ án tại Australia đã khép lại, cơ quan chức năng Thái Lan vẫn đang điều tra đường dây bị nghi đứng sau việc vận chuyển heroin xuyên quốc gia.

Ông Watcharin Phanurat, Tổng cục trưởng Cơ quan Điều tra thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan, cho biết kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát và công tố viên cho thấy Meena không liên quan đến đường dây và có thể không biết ma túy được giấu trong những chiếc túi.

Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn cần trực tiếp lấy lời khai để xác minh toàn bộ diễn biến, đặc biệt là việc cô nhận những chiếc túi từ ai, có biết bên trong chứa gì hay không và những người đứng sau lô hàng là ai.

Cơ quan điều tra dự kiến làm việc với Meena ngày 20/11, nhưng sau đó hoãn lịch sang chiều 23/11 để các điều tra viên trao đổi, thống nhất trước với cô về nội dung làm việc. Giới chức nhấn mạnh cô hiện được mời với tư cách nhân chứng, không phải nghi phạm.

Truy tìm những người đứng sau lô heroin

Theo ông Watcharin, cuộc điều tra tập trung vào ba vấn đề chính: Meena có biết về số ma túy hay không; ai đã thuê hoặc nhờ cô vận chuyển hành lý; và những cá nhân nào khác có liên quan đến đường dây.

Cảnh sát Thái Lan trước đó đã bắt giữ ba nghi phạm và phát lệnh truy nã một người khác. Các nhà điều tra cũng phối hợp với phía Australia để thu thập thông tin về những người tổ chức vận chuyển ma túy và nơi tiếp nhận lô hàng.

Vụ việc được xem là một phần trong hoạt động điều tra các mạng lưới tội phạm ma túy xuyên quốc gia, vốn tìm cách lợi dụng người đi máy bay quốc tế, trong đó có tiếp viên hàng không, làm người vận chuyển.

Hồi tháng 7, Reuters từng phản ánh các đường dây ma túy sử dụng mạng xã hội như TikTok và Facebook để tiếp cận tiếp viên hàng không, người thường xuyên đi lại giữa các quốc gia. Một số người được đề nghị nhận vận chuyển hàng hóa với tiền công, nhưng có nguy cơ bị lợi dụng để mang ma túy qua biên giới.

Trong vụ Meena, giới chức Thái Lan cho biết họ cần xác định chính xác những người đã giao túi vải cho cô và cách thức số heroin được đưa vào hành lý.

Việc Australia rút toàn bộ cáo buộc đã chấm dứt vụ án hình sự đối với Meena tại nước này. Tuy nhiên, cuộc điều tra tại Thái Lan vẫn tiếp tục nhằm làm rõ đường dây vận chuyển hơn 1 kg heroin đến Melbourne và truy tìm những người tổ chức.

Nữ tiếp viên hàng không Meena Kondo, 26 tuổi, thuộc hãng Thai Airways, vừa được bỏ cáo buộc âm mưu nhập khẩu heroin vào Austraia. Ảnh: News Au