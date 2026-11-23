Ngày 23/11, TAND Khu vực 2 – Hà Nội tuyên án sơ thẩm 12 năm tù với Trần Đức Hải (SN 2004, ở xã Liên Minh, Hà Nội) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170.

Cáo trạng thể hiện, tháng 8/2025, Hải quen chị Thanh và đã 3 lần hẹn gặp rồi quan hệ tình dục với nhau. Trong các lần, Hải đều lén lút sử dụng điện thoại quay lại.

Tháng 10/2025, Hải đầu tư chứng khoán và tiền kỹ thuật số bị thua lỗ, vay nợ nhiều nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Thanh để trả nợ, đầu tư chứng khoán.

Thực hiện ý định, bị cáo lập tài khoản Telegram mạo danh và nhắn tin với chị Thanh, dụ dỗ quan hệ tình dục sẽ cho tiền nhưng nạn nhân không đồng ý.

Chị Thanh có hỏi lý do tài khoản Telegram lại biết thông tin của mình và Hải trả lời đã mua thông tin cùng video clip quan hệ tình dục giữa Hải và chị Quỳnh với giá 300 nghìn đồng.

Ngày 18/11/2025, bị cáo tiếp tục lập tài khoản Zalo tên “Qhunng” rồi nhắn tin cho chị Thanh, ngỏ ý muốn quan hệ và sẽ cho tiền. Ba ngày sau, cô gái nhắn tin đồng ý nhưng sau đó không đến khách sạn như đã hẹn.

Cùng ngày, Hải đăng tải ảnh đại diện zalo của chị Thanh lên trang web có nội dung nhạy cảm là “xamvn.buzz” buộc chị phải gọi, hẹn gặp để cam kết về việc xóa hết hình ảnh, thông tin.

23giờ cùng ngày, hai người gặp nhau tại một khách sạn để Hải viết cam kết xoá hình ảnh và thông tin nhạy cảm nhưng sau khi cả hai ngủ cùng nhau xong, chị Thanh không yêu cầu bị cáo phải viết cam kết.

Sau đó, Hải đã tự lập một tài khoản Facebook ảo có tên “An Nhan Nguyen”. Ngày 21/11/2025, Hải tiếp tục nhắn tin Zalo rủ chị Thanh đi khách sạn để quan hệ tình dục.

Bị cáo chụp ảnh màn hình nội dung những tin nhắn đó trên điện thoại và dùng tài khoản Facebook “An Nhan Nguyen” (Hải tự giới thiệu là My vợ Hiếu) nhắn tin vào Fecebook của chị Thanh với nội dung “My” đã đọc được tin nhắn giữa chị Quỳnh và tài khoản Zalo “Qhunng” tự xưng là “Hiếu” hẹn nhau đi khách sạn nên yêu cầu bồi thường 7 triệu đồng.

Do lo sợ nên chị Thanh đã chuyển số tiền này vào một tài khoản ngân hàng do Hải yêu cầu.

Cuối tháng 11/2025, Hải tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook “An Nhan Nguyen” nhắn tin yêu cầu chị Thanh phải gặp mặt và chuyển thêm tiền nếu không Hải sẽ đăng những tin nhắn của chị với “Hiếu” lên mạng xã hội.

Thấy vậy, chị Thanh nhờ Hải nói chuyện với “My”. Sau đó, bị cáo bịa đặt nói đã đi gặp “My” và chuyển cho “My” 20 triệu đồng để “My” không đăng hình ảnh của chị Thanh lên mạng xã hội nữa.

Thời gian sau, bị cáo tiếp tục dùng danh tính “My” để ép chị Thanh phải chuyển tiền. Đỉnh điểm, ngày 6/5/2026, Hải tiếp tục đe dọa, gây sức ép và yêu cầu chị cùng gia đình đến làm việc với Hải về số tiền 135 triệu đồng mà Hải bịa đặt chuyển cho “My” trước đó để giải quyết việc cho chị Thanh.

Nạn nhân kể lại chuyện với cậu và em gái. Hai người cùng chị Thanh đến một quán cà phê gặp Hải và bị cáo buộc phải đưa cho mình 30 triệu đồng để được xóa video, hình ảnh.

Chị Thanh quay lại quá trình Hải nhận số tiền này rồi tố cáo tới công an. Khoảng 10 ngày sau, Hải bị bắt khẩn cấp về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cơ quan tố tụng xác định đối tượng đã chiếm đoạt 570 triệu đồng của nạn nhân.

*Tên bị hại đã được thay đổi.