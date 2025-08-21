TP HCM: Người đàn ông tung clip nóng của vợ cũ khắp nơi xin được tha thứ

Ngày 21-8, TAND TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Vũ Quân (34 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, quận 10 cũ).

Trước đó, Quân bị TAND quận 10 tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Làm nhục người khác" và 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nội dung vụ án thể hiện, Quân và vợ là chị C. đã thuận tình ly hôn từ tháng 4-2024. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hình ảnh chị C. chụp chung với người khác trên trang Facebook của quán ăn nơi chị đang làm việc, Quân nổi cơn ghen tuông. Quân dùng điện thoại gửi hình ảnh, clip quan hệ giữa mình và chị C. thời còn chung sống đến trang Facebook, Zalo đặt bàn của quán và cả tài khoản Zalo của quản lý, nhân viên. Sau đó, Quân còn chuyển trực tiếp những hình ảnh, clip nhạy cảm này cho chị C.

Ảnh minh họa AI

Bức xúc trước hành động của chồng cũ, chị C. đã hẹn Quân ra nói chuyện. Khoảng 13 giờ ngày 15-2-2024, khi hai bên gặp mặt, Quân đã đập vỡ chai nước hoa của chị C., tát vào mặt chị và lớn tiếng đe dọa. Chứng kiến sự việc, một đồng nghiệp của chị C. đã khống chế và đưa Quân đến Công an phường 15, quận 10 (cũ). Kiểm tra điện thoại, cơ quan công an phát hiện trong máy của Quân có 7 video quan hệ tình dục cùng nhiều hình ảnh nhạy cảm khác của chị C.

Tại toà, bị cáo khai vì ghen tuông nên muốn làm nhục để vợ cũ mất mặt, mất việc. HĐXX nhận định hành vi của Quân xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác, gây mất trật tự xã hội. Do bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.