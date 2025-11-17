Đăng 53 clip ‘nóng’ lên mạng để gây sức ép nối lại tình xưa với bạn gái

Hôm nay (17/11), HĐXX TAND TPHCM tuyên án phúc thẩm, phạt bị cáo Lê Văn Quang (26 tuổi, ngụ Thanh Hóa) 15 tháng tù về tội “Làm nhục người khác”.

Bị cáo Lê Văn Quang tại phiên tòa ngày 17/11.

Trước đó, TAND khu vực 8 TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Quang cũng với mức án như nêu trên. Sau án sơ thẩm của TAND khu vực 8 TPHCM, bị cáo Quang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 1/2022, Lê Văn Quang quen biết với T.T.D.M. khi chơi game online và sau đó có quan hệ tình cảm với nhau. Quang và M. nhiều lần thuận tình quan hệ tình dục và quay 53 đoạn video, chụp 8 ảnh khỏa thân của M.

Đến đầu tháng 6/2024, M. phát hiện Quang đã có vợ nên đã chủ động chia tay. Đến ngày 15/7/2024, Quang nhắn tin qua Facebook cho M. và xảy ra tranh cãi. Quang nhắn cho M. biết, sẽ gửi các video quan hệ tình dục của cả hai cho những người quen của M. biết.

Sau đó, Quang tạo tài khoản Facebook tên "KM" để đăng các video, hình ảnh quan hệ tình dục của Quang và M. và gửi cho những người quen của M.

Đến ngày 1/9/2024, Quang đăng 2 ảnh quan hệ tình dục thấy được mặt của M. lên Facebook với nội dung tin "Ai muốn coi thì ib" nhưng đã bị Facebook tự động gỡ bài đăng. Quang tiếp tục đăng 3 video và ảnh khoả thân của M. lên Facebook. Quang cũng gửi những video, hình ảnh khoả thân của M. cho 7-8 người quen của M. và gửi cả cho cha, mẹ M., mục đích của Quang là để M. sợ và quay lại với Quang.

M. đã nhắn tin yêu cầu Quang không được đăng tải, gửi những video, hình ảnh này. Quang yêu cầu gặp và quay lại với M. nhưng M. không đồng ý. Quang liền tiếp tục dùng video, ảnh của M. gửi qua tin nhắn đến những người quen của M..

M. đến cơ quan công an trình báo vụ việc và có đơn yêu cầu khởi tố đối với Quang.