Bắt tạm giam kẻ dùng clip “nóng” để cưỡng ép người yêu cũ

Ngày 3/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Chí Lịch (SN 2006, trú thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6/2025 đến tháng 12/2025, do có mối quan hệ yêu đương, Trương Chí Lịch và cháu N.H.K.M. (SN 2010, trú cùng xã) đã nhiều lần quan hệ tình dục. Trong những lần này, cả hai đã dùng điện thoại di động quay lại các video clip ghi lại cảnh riêng tư.

Cơ quan điều tra tiến hành tống đạt quyết định khởi tố đối với Trương Chí Linh.

Sau khi hai người chấm dứt quan hệ tình cảm, Lịch đã dùng các video clip nhạy cảm này để đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc cháu M. phải tiếp tục gặp và quan hệ tình dục với mình. Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống, nạn nhân đã phải miễn cưỡng nhiều lần thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

Đáng chú ý, vào tháng 5/2026, Lịch còn tự ý truy cập trái phép vào tài khoản mạng xã hội của cháu M.. Sau đó dùng tài khoản này nhắn tin, trao đổi với người khác để rao bán các hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân nhằm trục lợi bất chính. Ngay sau khi phát hiện sự việc, cháu M. cùng gia đình đã đến cơ quan Công an trình báo.