Công an phường Kim Liên (Hà Nội) phối hợp với lực lượng bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai phát hiện, khống chế Nguyễn Trung Thành (SN 1991, trú tại xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội) khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại bệnh viện.

Đối tượng Nguyễn Trung Thành. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thành để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, rạng sáng 18/11, trong quá trình tuần tra tại tầng 9, nhà Q, Bệnh viện Bạch Mai, lực lượng bảo vệ phát hiện Thành lấy trộm túi xách của một phụ nữ đang ngủ tại hành lang rồi di chuyển xuống tầng dưới.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ thông báo cho Công an phường Kim Liên phối hợp bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận đã trộm một điện thoại và một túi xách bên trong có một điện thoại khác cùng 2 triệu đồng tiền mặt.