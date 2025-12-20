Rủ nhau từ Phú Thọ xuống Hà Nội chơi, hai thanh niên mang kiếm và bình xịt hơi cay để... phòng thân

Khoảng 22h45 đêm 18-12, Tổ công tác Y16/141-CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực ngã tư Lê Đức Thọ - Hàm Nghị, phường Từ Liêm, Hà Nội phát hiện hai nam thanh niên chở nhau bằng xe mô tô Honda Airblade màu đen không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, người điều khiển là Nguyễn Lê Việt Nhật, SN 2006, trú tại xóm Trung Thành, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Đáng chú ý, Nhật đã có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".

Hai thanh niên tháo biển kiểm soát giấu trong cốp xe, chở nhau từ Phú Thọ xuống Hà Nội, mang theo kiếm và bình xịt hơi cay để... phòng thân

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có 1 thanh kiếm bằng kim loại, dài khoảng 60cm. Ngoài ra, trong túi áo khoác bên trái của đối tượng ngồi sau là Nguyễn Tiến Diệp, SN 2005, cũng ở phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ có 1 bình xịt hơi cay và 1 biển kiểm soát số 19AA-498.09 giấu trong cốp.

Tại chỗ, Nguyễn Tiến Diệp khai nhận, khoảng 20h cùng ngày, Diệp rủ Nhật xuống Hà Nội chơi. Trước khi đi, Diệp mang theo thanh kiếm và bình xịt hơi cay để… phòng thân. Đối với biển kiểm soát, Diệp khai là biển của xe, đã tháo ra cất vào cốp trước khi xuống Hà Nội nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật, tài liệu liên quan cho Công an phường Từ Liêm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu niên bị phát hiện giấu thanh kiếm tại nơi ở

Trước đó, khoảng 21h cùng ngày, trong quá trình tuần tra tại khu vực phố Chùa Thông, phường Sơn Tây (Hà Nội), Tổ công tác Y20 phát hiện V.T.Đ., SN 2008, trú tại xã Thượng Cốc (Hà Nội) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29DE-552.82, không đội mũ bảo hiểm nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trong điện thoại của Đ. có hình ảnh đối tượng đang cầm 1 thanh kiếm. Đấu tranh tại chỗ, thiếu niên này khai nhận thanh kiếm hiện đang cất giấu tại nhà riêng ở xã Thượng Cốc. Tổ công tác đã yêu cầu Đ. giao nộp hung khí và bàn giao vụ việc cho Công an phường Sơn Tây để xử lý theo quy định.