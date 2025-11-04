Tạm giữ người đàn ông chống đối kiểm tra nồng độ cồn, tự đập đầu vào kính

Ngày 4-11, Công an phường Ninh Kiều đang tạm giữ hình sự CHH (39 tuổi, ngụ phường Cái Khế) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, lúc 0 giờ 5 ngày 3-11, tại số 6 đường Hòa Bình, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, tổ công tác của Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ dừng xe mô tô BKS 65B1-14x.xx do ông CHH điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, ông H không chấp hành và có hành vi chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ. Tổ công tác đã phối hợp Công an phường Ninh Kiều mời ông H về trụ sở làm việc. Tại đây, ông H tiếp tục chống đối, chửi lực lượng làm nhiệm vụ và có hành vi tự đập đầu vào cửa kính.

Sau nhiều lần thuyết phục không hiệu quả, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H về các lỗi “Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ” và “không có giấy phép lái xe”, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Lực lượng chức năng đã đưa H về trụ sở công an làm việc.

Công an phường Ninh Kiều đã tạm giữ hình sự H.

Kết quả xét nghiệm ma túy đối với ông H âm tính. Phòng Cảnh sát giao thông đã bàn giao ông H cho Công an phường Ninh Kiều để củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định pháp luật.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân không sử dụng rượu bia khi lái xe, chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng; mọi hành vi chống đối sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.