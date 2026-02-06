Bị khởi tố vì quay và phát trực tiếp các video khiêu dâm

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một phụ nữ quay và phát trực tiếp các video có nội dung khiêu dâm trong khuôn viên một khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Các video này được phát tán nhằm thu hút người xem trả phí để trục lợi.

Khởi tố Nguyễn Thị Ngọc Lan về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), xác định người thực hiện hành vi trên là Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã thừa nhận hành vi sản xuất và phát tán các video có nội dung khiêu dâm trên mạng Internet.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.