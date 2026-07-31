Công an Hà Nôị truy bắt nhóm côn đồ cầm hung khí hỗn chiến tại quán ăn

Ngày 31/7, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị truy bắt nhóm người hỗn chiến tại quán ăn cạnh chân cầu Vĩnh Tuy.

Theo lãnh đạo Công an phường Vĩnh Hưng, nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn từ 2 nhóm người ở 2 bàn ăn khác nhau, sau đó xảy ra xô xát. Cơ quan chức năng đã xác minh được danh tính các đối tượng và triển khai các bước điều tra.

Tối 30/7, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh 2 nhóm người cầm hung khí xảy ra hỗn chiến tại Quán Nhỏ Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng (Hà Nội). Theo nội dung clip, 2 nhóm thanh niên cầm theo hung khí, ghế đuổi, đánh nhau gây nên khung cảnh náo loạn tại quán.

Hình ảnh hỗn chiến tại quán ăn.

Cách đây không lâu, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở khu vực này. Đêm 14/2, khu vực này xảy ra vụ hỗn chiến khiến 1 người nhập viện cấp cứu. Lực lượng chức năng sau đó có mặt, bảo vệ hiện trường, xác minh những người liên quan.

Theo điều tra ban đầu, nhóm thứ nhất gồm Nguyễn Quang Huy (25 tuổi), Dương Ngọc Khánh (32 tuổi), Đào Mạnh Quân (35 tuổi), Nguyễn Đạt (32 tuổi) xảy ra xô xát với nhóm thứ 2 gồm Dương Thế Anh (22 tuổi), Nguyễn Hồng Sơn (23 tuổi) và một số người khác.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong quá trình uống rượu, sau đó dẫn đến cãi vã, xô xát và gây mất an ninh trật tự khu dân cư vào đêm khuya.

Vụ việc khiến một người bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.