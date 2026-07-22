Dụ bé gái chưa đủ 13 tuổi ra khỏi ký túc xá trong đêm để hiếp dâm

Công an tỉnh Lai Châu vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng M.A.Đ (SN 15/6/2008, trú tại xã Tủa Sín Chải, Lai Châu) để điều tra hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Kết quả điều tra xác minh ban đầu cho thấy, vào khoảng 20 giờ ngày 6/5, đối tượng M.A.Đ đã sử dụng mạng xã hội Messenger nhắn tin rủ rê cháu S.T.N (sinh năm 2013, chưa đủ 13 tuổi, đang ở ký túc xá một trường học trên địa bàn) ra ngoài gặp mặt.

Mặc dù ban đầu cháu N từ chối do sợ bị thầy cô phát hiện, nhưng sau khi bị Đ thuyết phục, N đã đồng ý ra gặp Đ.

Đối tượng M.A.Đ. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Cháu N ra điểm hẹn gặp Đ. Sau đó, Đ đã điều khiển xe mô tô chở cháu N di chuyển qua nhiều địa điểm rồi vào một ngôi nhà thuộc bản Nậm Chản (trước đây là bản Lao Lử Đề), xã Tủa Sín Chải. Tại đây, lợi dụng đêm tối và sự thiếu hiểu biết của nạn nhân, đối tượng M.A.Đ đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Đến ngày 9/5, sau khi nắm bắt được sự việc, gia đình cháu N đã đến Công an xã Tủa Sín Chải trình báo toàn bộ sự việc.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của M.A.Đ đủ yếu tố cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự nên tiến hành bắt giữ.