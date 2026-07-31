Phá két sắt trộm gần 400 triệu đồng, thanh niên 'vung tay' mua sắm như người thành đạt

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa đấu tranh làm rõ, bắt giữ đối tượng Giàng Sộng Pó (SN 2004, trú tại xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La), là thủ phạm gây ra vụ "Trộm cắp tài sản" ở xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 9/7, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận trình báo của anh N.T.T (SN 1989, trú tại xã Liên Bão) về việc bị kẻ gian đột nhập, cạy phá két sắt, trộm cắp số tiền gần 400 triệu đồng tại phòng ngủ của gia đình.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/7, Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Giàng Sộng Pó là thủ phạm gây ra vụ án trên.

Giàng Sộng Pó đang thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Công an thu giữ số tiền 200 triệu đồng cùng 1 xe máy Yamaha Exciter và 1 điện thoại di động Iphone XSMax (tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng, mua từ số tiền trộm cắp được).

Quá trình điều tra xác định, Giàng Sộng Pó từng làm thuê cho gia đình anh N.T.T nên nắm rõ bố trí của ngôi nhà và vị trí đặt két sắt nơi cất giữ tài sản.

Đầu tháng 7/2026, lợi dụng thời điểm gia đình anh N.T.T đi vắng, Giàng Sộng Pó đã đột nhập, cậy phá rồi trộm cắp số tiền gần 400 triệu đồng trong két sắt.

Sau khi trộm cắp được tài sản, Pó đã mua xe máy, điện thoại và sử dụng một phần để chi tiêu cá nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.