Phát hiện thi thể một Tiktoker bên trong chung cư

Chỉ huy Công an phường Tây Mỗ, Hà Nội cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên V.A.T (SN 1991) trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Thi thể nam thanh niên được tìm thấy tại một chung cư trên địa bàn phường Tây Mỗ.

Tiktoker T.S.P.H

V.A.T được biết đến với danh xưng Tiktoker T.S.P.H, là gương mặt khá quen thuộc trên mạng xã hội. Bên cạnh vai trò TikToker, anh còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và tham gia diễn xuất tự do. Với phong cách gần gũi, hài hước, anh thu hút lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài công việc, đời tư của T.S.P.H cũng từng nhận được sự quan tâm khi anh có mối tình với diễn viên L.M. Cả hai quen nhau trong quá trình hợp tác ở một dự án phim và từng công khai dự định kết hôn vào năm 2023.

Điều khiến nhiều người xót xa là bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của T.S.P.H được chia sẻ vào ngày 20/7. Trong bức ảnh, anh vẫn xuất hiện với thần thái khỏe mạnh, vui vẻ và không để lộ dấu hiệu bất thường.

Sau khi thông tin lan truyền rộng rãi, gia đình nam TikToker cũng đã lên tiếng xác nhận anh đã qua đời, đồng thời thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức tang lễ để người thân, bạn bè đến tiễn biệt.

Ngay dưới các bài đăng, đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ đã để lại những lời chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nam TikToker.