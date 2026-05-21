Bắt tạm giam đối tượng giao cấu với bé gái 14 tuổi

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vào ngày 20-5 cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Da Huy (SN 2007, trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Trước đó, cơ quan Công an tiếp nhận tin báo từ gia đình cháu N.T.H.N (SN 2012, trú tại xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) về việc cháu bỗng nhiên mất tích, có dấu hiệu bị kẻ xấu dụ dỗ bỏ nhà ra đi.

Nguyễn Da Huy tại cơ quan công an

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức phối hợp vào cuộc xác minh và nhanh chóng tìm thấy cháu N.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Nguyễn Da Huy có dấu hiệu xâm hại tình dục đối với cháu N. nên đã tiến hành triệu tập làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Huy làm quen và nhắn tin qua lại với cháu N. Sau một thời gian ngắn, cả hai phát sinh quan hệ tình cảm.

Huy đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân, hậu quả khiến bé gái này mang thai khi mới 14 tuổi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.