Công an xử phạt TikToker 'Cường Tày'

Ngày 31/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Phúc Lợi vừa xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với L.M.C. (30 tuổi, trú xã Phúc Lợi, Lào Cai), chủ tài khoản TikTok "Cường Tày", do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an xã Phúc Lợi xử phạt TikToker "Cường Tày" vì phát ngôn sai sự thật. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 23/7, trên TikTok lan truyền đoạn video từ tài khoản “Cường Tày” nói về việc chuyển tiền vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo cơ quan công an, đây là phát ngôn không có căn cứ, gây ảnh hưởng đến uy tín của MTTQ Việt Nam và tạo dư luận xấu trong xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Lợi đã xác minh, làm rõ chủ tài khoản là L.M.C.

Làm việc với cơ quan công an, L.M.C. thừa nhận là người đăng tải đoạn video trên và không có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh tính xác thực của nội dung phát ngôn. Người này cũng thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Sau đó, L.M.C. đã chủ động gỡ bỏ nội dung vi phạm, gửi lời xin lỗi tới MTTQ Việt Nam và cộng đồng người dùng mạng xã hội, đồng thời cam kết không tái phạm.