Bắt kẻ bóp cổ thiếu nữ 16 tuổi cho bất tỉnh rồi hãm hiếp

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa bắt giữ Hồ Tiến Trung (45 tuổi, trú tại xã Bắc Ninh Hòa, Khánh Hòa). Trung là đối tượng đã bóp cổ và hiếp dâm một thiếu nữ 16 tuổi rồi bỏ trốn gần 15 năm qua.

Theo kết quả điều tra, năm 2011, Trung, chị V. (quê Khánh Hòa) và 2 người đàn ông khác đi hái cà phê thuê và ở lại tại nhà một người dân ở xã Quảng Phú (Đắk Lắk). Khoảng 20 giờ ngày 26/11/2011, cả nhóm rủ nhau đi ăn nhậu tại một quán ở xã Quảng Phú, riêng chị V. không nhậu, chỉ ngồi chơi.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, cả nhóm ra về. Sau đó, khi mọi người đã đi ngủ, Trung ra lan can thì thấy chị V. đang ngồi một mình nên lặng lẽ đến khống chế, đe dọa, dùng tay bóp cổ nạn nhân đến bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Trung đã bị bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn. Ảnh: SĐ.

Khi Trung vừa thực hiện xong hành vi thì bị chủ nhà đi lên phát hiện. Tuy nhiên, lợi dụng sự sơ hở của mọi người, Trung đã nhanh chân bỏ trốn. Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an trình báo.

Sau gần 15 năm bỏ trốn, cuối cùng Trung đã bị một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện và bắt giữ khi đối tượng đang ẩn náu ở phường Hòa Thắng (Khánh Hoà).