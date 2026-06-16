Bắt đối tượng có hành vi hiếp dâm thiếu nữ khi đang ở nhà bạn trai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Anh Vũ, sinh năm 1983, trú tại ấp Chợ, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Nguyễn Anh Vũ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan công an, vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra vào 21 giờ 35 phút ngày 21/12/2025, khi chị P.N.H.A, 23 tuổi đang ở một mình trong phòng tại nhà bạn trai ở ấp Chợ, xã Long Hưng. Trong khi chờ bạn trai đi làm về thì một đối tượng đột nhập vào nhà và leo qua vách phòng ngủ, dùng vũ lực tấn công uy hiếp tinh thần đòi quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, chị H.A đã chống cự quyết liệt, kêu cứu. Lúc này, bên ngoài có người nghe tiếng kêu cứu nên đến trước nhà hỏi có chuyện gì. Do lo sợ bị phát hiện, đối tượng đã từ bỏ ý định và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cơ quan Công an đọc Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Long Hưng đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường để xác minh thông tin, lấy lời khai của nạn nhân và tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu.

Trước sự vận động từ lực lượng Công an và của gia đình, vào ngày 23/12/2025, Nguyễn Anh Vũ đã đến trụ sở Công an xã Long Hưng để đầu thú và khai nhận toàn bộ động cơ, mục đích phạm tội của mình.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất các thủ tục khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Vũ. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.