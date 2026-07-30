Giả danh công an để tống tiền cô gái bán dâm trong khách sạn

Ngày 30/7, lãnh đạo VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hoàng (30 tuổi, trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng 18h30 ngày 12/7, Hoàng đến một khách sạn trên đường Lê Hồng Phong (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Tại đây, Hoàng tiếp cận một cô gái 27 tuổi (trú xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An), giả danh công an rồi đe dọa, cưỡng đoạt của nạn nhân 20 triệu đồng.

Nguyễn Minh Hoàng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Anh Bắc).

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Hoàng. Theo lãnh đạo VKSND khu vực 1, cô gái mà Hoàng tiếp cận được xác định là gái bán dâm.

Cũng theo lãnh đạo đơn vị, vào tháng 4/2025, Hoàng từng bị TAND TP Hà Tĩnh (cũ) tuyên phạt 2 năm tù cho hưởng án treo về tội Cưỡng đoạt tài sản, thời gian thử thách 48 tháng.

Khi thực hiện vụ cưỡng đoạt nêu trên, Hoàng vẫn đang trong thời gian chấp hành án treo và hành vi phạm tội có tính chất tương tự vụ án trước.