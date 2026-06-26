Mạo danh cảnh sát hình sự mang lệnh bắt giả đến nhà cụ già, lừa tiền

Gọi điện mạo danh công an, tòa án, đe dọa người già

Ngày 25/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Văn Long (SN 1969, ở phường Bến Cát, TP HCM) mức án 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Ngọc Kịp (SN 1986, ở phường Ngã Năm, TP Cần Thơ) mức án 13 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng xác định, bị cáo Long và Kịp biết các đồng phạm của mình đã giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để gọi điện chiếm đoạt tài sản của các cụ già ở Hà Nội nhưng giúp sức bằng cách đi gặp nạn nhân để nhận tiền, vàng.

Trưa ngày 17/2/2025, cụ bà tên Sâm (SN 1948, ở phường Phú Thượng, Hà Nội) nhận điện thoại của một đối tượng nam, tự xưng là cán bộ phòng xử lý hồ sơ của Viettel, thông báo có người dùng thông tin đăng ký số điện thoại, hiện đang nợ cước 2 triệu đồng. Đối tượng nói sẽ giúp bà Sen kết nối với Công an TP Hà Nội để được hỗ trợ.

Sau đó, một đối tượng khác giả danh công an gọi Zalo cho cụ Sâm để thấy người này mặc trang phục ngành, nói số điện thoại của cụ liên quan đến việc lừa đảo tại SCB và một vụ mua bán ma túy.

Người này nói xong, tiếp tục chuyển máy để cụ Sâm nói chuyện với một kẻ khác tự nhận là lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao. Người mạo nhận "lãnh đạo tòa” này thông báo cụ Sâm liên quan tới chuyên án và hỏi về tài khoản ngân hàng cùng số tiền trong tài khoản. Khi được cụ cho biết đang gửi tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng, đối tượng yêu cầu cụ phải rút hết, giao cho người của chúng để xác minh nguồn tiền, hợp pháp sẽ trả lại sau.

Sau những cuộc gọi ấy, lo sợ bị ảnh hưởng bản thân và gia đình nên cụ Sâm đồng ý giao tiền cho các đối tượng.

Cũng thủ đoạn như trên, ngày 18/2/2025 các đối tượng tự nhận là cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội và lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, thông báo tới cụ Thi (SN 1949) việc ông bị lấy thông tin mở tài khoản ngân hàng để mua bán ma túy. Những kẻ lừa đảo yêu cầu cụ ông phải giao nộp toàn bộ tiền, tài sản nếu không sẽ bị bắt tạm giam.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn buộc nạn nhân phải viết đơn xin thanh tra tài sản và đơn xin tại ngoại để nộp kèm. Cụ Thi lo sợ bị bắt nên đồng ý giao nộp 5,2 cây vàng tiết kiệm và viết 2 lá đơn.

Hai bị cáo tại tòa.

Trực tiếp ra nhận tiền, vàng và bị bắt giữ

Từ hai vụ lừa đảo trên, cơ quan tố tụng xác định hai bị cáo Long và Kịp là những người trực tiếp nhận tiền của cụ Sâm, cụ Thi

Theo Viện Kiểm sát, khi lừa cụ Thi, đối tượng Lê Huỳnh Như (SN 1994, ở Cần Thơ, đang bỏ trốn) nói với mẹ của mình, nhờ ra Hà Nội lấy hộ 1 tỷ đồng tiền “bạn trả nợ”. Như còn thuê bị cáo Nguyễn Ngọc Kịp đi cùng để hỗ trợ lấy tiền. Mẹ của Như lo lắng vì nhận số tiền lớn nên rủ thêm bị cáo Phan Văn Long đi cùng.

Ngày 17/2/2025, Như thêm Long và Kịp và nhóm Telegram tên “nhóm chốt lương” (gồm Như, Long, Kịp và 2 người khác chưa xác định được lai lịch) để hướng dẫn thời gian, địa điểm và cách thức đi lấy tiền. Các đối tượng trong nhóm Telegram còn lập văn bản "ra Lệnh bắt tạm giam” rồi hướng dẫn Long và Kịp, nếu cụ Sâm không đưa tiền sẽ đưa hình ảnh lệnh bắt ra để đe dọa.

Chiều cùng ngày, Long, Kịp đến chung cư nơi cụ Sâm sinh sống, chia nhau ra đứng ở các khu vực. Thấy không có ai đi theo nạn nhân, Long tiến đến nhận tiền rồi cho vào balo chuẩn bị sẵn mang theo và rời đi. Số tiền này sau đó được giao cho mẹ đẻ của đối tượng Như. Còn Long được chia 15 triệu đồng, Kịp 5 triệu đồng.

Hôm sau, nhóm Long và Kịp lại “nhận chỉ đạo” đi lấy số vàng của cụ Thi. Khi tới nhà nạn nhân ở huyện Phú Xuyên cũ, nhận túi nilon đựng nhiều nhẫn vàng cùng 2 tờ đơn “xin tại ngoại”. Nhận xong, cả hai di chuyển tới phường Nghĩa Đô thì bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định đối tượng Như đang bỏ trốn nên tạm đình chỉ. Cả Như và mẹ của cô ta sẽ làm rõ, xử lý sau.