Cụ ông rút 240 triệu đồng, nhân viên ngân hàng vội báo công an

Ngày 6/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an phường Việt Trì đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo trực tuyến, giúp cụ ông 82 tuổi bảo toàn 240 triệu đồng.

Cụ thể, vào chiều 30/10, nhân viên Ngân hàng LPBank chi nhánh Phú Thọ phát hiện ông Nguyễn Mạnh Phấn (trú tại phường Vân Phú) có biểu hiện bất thường khi đến rút số tiền lớn nên đã tạm dừng giao dịch và báo tin cho cơ quan công an.

Công an cùng nhân viên ngân hàng giúp ông Phấn bảo toàn được số tiền 240 triệu đồng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ ông Phấn đã bị các đối tượng dùng thủ đoạn thao túng tâm lý qua cuộc gọi video Zalo để dụ dỗ chuyển tiền. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng của nhân viên ngân hàng và lực lượng công an trong việc trực tiếp giải thích, hướng dẫn, ông Phấn đã nhận thức được nguy cơ, quyết định dừng giao dịch, qua đó bảo toàn toàn bộ số tiền 240 triệu đồng.

Vụ việc một lần nữa khẳng định hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và các tổ chức tín dụng trong công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Trước thực trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân hay mã OTP cho người lạ, đồng thời nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để được bảo vệ.