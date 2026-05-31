Nữ quản lý siêu thị cùng chồng "hờ" lừa tiền của ông chủ

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Thị Hạnh (SN 1985) và Vũ Tiến Lâm (SN 1983), đều trú ở phường Khương Đình, Hà Nội ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại tòa, bị cáo Hành cùng gã chồng “hờ” Vũ Tiến Lâm đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.

Cặp vợ chồng "hờ" lừa đảo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, Lê Thị Hạnh quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Vũ Tiến Lâm. Về hành vi phạm tội, bị cáo Hạnh khai, tháng 10-2023, bị cáo này làm việc tại Công ty TNHH Gold Mart 24H với chức danh “Quản lý chi nhánh”.

Nhiệm vụ của bị cáo là làm việc với nhà cung cấp để nhập hàng, chốt công nợ và chuyển thông tin tài khoản cho giám đốc thanh toán. Đến đầu tháng 11-2024, bị cáo nghỉ việc.

Bị cáo Hạnh thừa nhận, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các nhà cung cấp hàng hóa cho siêu thị Goldmark24h và các cá nhân khác.

Thủ đoạn mà bị cáo sử dụng là lợi dụng vị trí quản lý siêu thị Goldmark24h có chức năng quản lý, nhập hàng, đưa ra thông tin gian dối về nhà cung cấp hàng hóa để ông chủ chuyển tiền. Sau đó, Hạnh không nhập hàng mà chiếm đoạt.

Ngoài ra, bị cáo còn đưa ra thông tin gian dối về việc có nguồn cung các mặt hàng rượu bia, nước ngọt, bánh kẹo, nước giặt và các mặt hàng tiêu dùng khác để các chủ cửa hàng tin tưởng chuyển tiền nhập hàng trước.

Bị cáo còn gian dối với các nhà cung cấp là nhập hàng về cho siêu thị nhưng sau đó lại mang hàng, bán lại cho các cửa hàng khác hoặc đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn kinh doanh để chiếm đoạt tiền.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 5-2024 đến tháng 12-2024, bị cáo Hạnh đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của 12 bị hại, không cung cấp hàng hóa như cam kết và không trả tiền sau khi nhận hàng. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân.

Đối với Vũ Tiến Lâm, cơ quan chức năng xác định, bị cáo này đã giúp sức cho vợ “hờ” chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của 10 bị hại bằng thủ đoạn sử dụng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền, rồi chuyển lại cho Hạnh chiếm đoạt và sử dụng cá nhân.

Bị cáo Lâm bị xác định đã giúp sức cho bị cáo Hạnh hoặc cùng vợ “hờ” nhận hàng của các bị hại, sau đó mang đi bán lấy tiền và chiếm đoạt.

Với hành vi nêu trên, Tòa án nhân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hạnh 14 năm tù và bị cáo Vũ Tiến Lâm 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, đã bồi thường, khắc phục một phần hậu quả và nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên được xem xét khi lượng hình.