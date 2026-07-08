Người phụ nữ giấu tiền ở vị trí 'nhạy cảm' trên cơ thể khi qua cửa khẩu

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trước đó, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Hải quan cửa khẩu và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với bà Zhao Maoyi (Triệu Mạo Y, sinh năm 1979, quốc tịch Trung Quốc; trú tại TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) khi người này đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối tượng Triệu Mạo Y bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện hành vi phạm tội tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Cơ quan Công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Triệu Mạo Y cất giấu tinh vi số lượng lớn tiền Trung Quốc (Nhân dân tệ) trên người và hành lý mà không thực hiện khai báo hải quan theo quy định. Tổng số tang vật thu giữ gồm 55.100 Nhân dân tệ (mệnh giá 100 Nhân dân tệ/tờ) tương đương hơn 180 triệu đồng (theo tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Tại cơ quan điều tra, Triệu Mạo Y thừa nhận bản thân thường xuyên xuất nhập cảnh sang Việt Nam kinh doanh nên biết rõ quy định mang trên 6.000 Nhân dân tệ phải khai báo cơ quan Hải quan. Tuy nhiên, do muốn mang nhiều tiền sang Việt Nam để tiêu dùng và mua bán hàng hóa mà không bị cơ quan chức năng kiểm tra, đối tượng đã cố tình chia nhỏ số tiền và cất giấu vào các vị trí nhạy cảm trên cơ thể.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Zhao Maoyi (Triệu Mạo Y) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới" quy định tại khoản 1, Điều 189 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.