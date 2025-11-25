Một phụ nữ bị đâm nhiều nhát ngay giữa phố tại Hải Phòng

Công an thành phố Hải Phòng thông tin, khoảng 11h ngày 24/11/2025, tại ngã tư Trần Quang Khải - Minh Khai (Hồng Bàng, Hải Phòng), đối tượng Trần Toàn (sinh năm 1983, trú tại số nhà 1/6 Trần Quang Khải đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào vùng cổ, vùng lưng chị Đ.T.G (sinh năm 1983, trú cùng phường).

Đối tượng Trần Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an HP

Hậu quả, chị Đ.T.G phải đi điều trị, cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an nhận định, giữa nạn nhân và đối tượng có vấn đề mâu thuẫn gia đình.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hồng Bàng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.