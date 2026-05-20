Hai người nước ngoài trói cô gái trong khách sạn để cướp 1,1 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng người Trung Quốc để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” với số tiền 300.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Zhang Chengrong (SN 1993) và Nie Changao (SN 1995), cùng quốc tịch Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu, ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị C.M.Z (SN 1998, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị 2 người đàn ông cùng quốc tịch cướp số tiền 300.000 Nhân dân tệ.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến người nước ngoài, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, truy bắt các đối tượng gây án.

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ Zhang Chengrong và Nie Changao khi cả hai đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng.

Đối tượng Zhang Chengrong và Nie Changao (từ trái qua phải).

Quá trình điều tra xác định, từ cuối tháng 4/2026, các đối tượng sử dụng ứng dụng Wechat để kết bạn, làm quen với chị C.M.Z rồi dụ dỗ nạn nhân từ Trung Quốc sang Việt Nam du lịch, hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí.

Ngày 2/5/2026, chị C.M.Z nhập cảnh vào Việt Nam, được các đối tượng đón tại sân bay, đưa đi ăn tối rồi về thuê phòng tại một khách sạn ở phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, các đối tượng dùng băng dính trói nạn nhân, đe dọa ép cung cấp mật khẩu điện thoại và mật khẩu chuyển tiền trên ứng dụng Wechat để chiếm đoạt 300.000 Nhân dân tệ.

Khám xét, lực lượng công an thu giữ 15 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa 417.000 Nhân dân tệ trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng, trong đó có 300.000 Nhân dân tệ được xác định là tài sản cướp của chị C.M.Z.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.