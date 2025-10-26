Người phụ nữ cướp giật điện thoại của người tàn tật bán vé số bị bắt giữ

Ngày 26-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) sau gần 24 giờ gây ra vụ cướp giật điện thoại của một người bán vé số.

Trước đó, vào sáng 23-10, ông NVH (62 tuổi, ngụ xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh) ngồi xe lăn đi bán vé số dạo trên đoạn đường thuộc ấp Hòa An, xã Hòa Hội. Khi ông H đang bán, một phụ nữ tiếp cận vờ hỏi mua vé số rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại di động trên tay nạn nhân và bỏ chạy.

Nguyễn Thị Bích bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc đã phối hợp cùng Công an các xã, phường tổ chức truy xét “nóng” kẻ cướp giật điện thoại.

Chỉ sau chưa đầy một ngày, công an đã xác định và tạm giữ Bích, thu hồi tang vật cùng phương tiện gây án.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Bích khai do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên khi thấy ông H tàn tật, không có khả năng chống trả, đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Bích giả vờ mua 7 tờ vé số rồi dụng lúc ông H sơ hở Bích nhanh chóng cướp giật điện thoại trên tay ông rồi bỏ chạy.

Sau đó, Bích mang điện thoại đến một cửa hàng ở xã Châu Thành bán lấy 800.000 đồng tiêu xài.

Đến ngày 24-10, lực lượng công an bắt giữ Bích và thu giữ các tang vật liên quan.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi của Bích theo quy định pháp luật.