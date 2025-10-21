Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giấu 16 khoanh vàng trong áo khoác, người đàn ông bị bắt tại cửa khẩu

Sự kiện: Tin pháp luật
Lực lượng Biên phòng Tây Ninh vừa bắt quả tang người đàn ông giấu 16 khoanh vàng trong áo khoác khi làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Chiều 20-10, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một người đàn ông có hành vi mang theo số lượng vàng lớn khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Trước đó, vào chiều ngày 18-10, tại khu vực kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một hành khách nhập cảnh từ Campuchia có dấu hiệu khả nghi và không xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Trần Đình Sâm bị bắt giữ cùng 16 khoanh vàng tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Ảnh: BPMQT

Qua xác minh, người này được xác định là Trần Đình Sâm (35 tuổi, ngụ xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra trên người người Sâm, phát hiện trong túi áo khoác có một túi nylon màu trắng chứa 16 khoanh vàng tròn. Sâm khai nhận 16 khoanh tròn màu vàng là vàng thật.

Kết quả giám định cho thấy 16 khoanh tròn vàng có tổng khối lượng 299,62 gam, hàm lượng kim loại quý đạt 99,86%.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

-20/10/2025 19:53 PM (GMT+7)
