Người đàn ông đâm người phụ nữ rồi cố thủ trong phòng trọ ở TPHCM

Ngày 5-5, Công an phường Thuận Giao (TPHCM) đã kịp thời giải cứu một người phụ nữ bị tấn công trong phòng trọ, đồng thời khống chế người đàn ông liên quan.

Giải cứu người phụ nữ bị đâm trong phòng trọ ở TPHCM. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 4-5, tại nhà trọ T.N (khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao), người dân nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ một phòng trọ. Khi kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông đang dùng hung khí tấn công một phụ nữ rồi cố thủ bên trong nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức vận động, thuyết phục người đàn ông mở cửa. Sau một thời gian, đối tượng chấp nhận hợp tác. Khi tiếp cận bên trong, lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ bị thương, chảy nhiều máu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Bước đầu xác định, người đàn ông là N.V.K. (SN 1979, quê TP Cần Thơ), còn nạn nhân là bà N.K.K. (SN 1982, cùng quê). Hai người được cho là từng có quan hệ tình cảm.

Hiện công an đang lấy lời khai đối tượng N.V.K. để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.