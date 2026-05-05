Vụ thảm án ở Tây Ninh: Cha nghi phạm xuống Cà Mau xin lỗi thông gia

Ngày 5/5, ông Đoàn Văn Long (ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) cho biết, chiều mai (6/5) sẽ tổ chức an táng cháu ngoại và con gái Đ.T.T. (SN 1994). “Trong thời gian làm dâu, con gái tôi được cha mẹ chồng hết mực yêu thương. Dù đang bị thương, ông thông gia vẫn đi từ Tây Ninh xuống Năm Căn để thăm viếng, xin lỗi vợ chồng tôi, và đưa tiễn con dâu với cháu nội lần cuối”, ông Long bộc bạch.

Theo lời một hàng xóm của ông Long, cha chồng của chị T. đã khóc rất nhiều khi xuống nhà thông gia. "Cha mẹ hai bên là người đau lòng nhất, nên họ hiểu và chia sẻ cùng nhau nỗi đau", người này nói.

Gia đình sẽ an táng mẹ con chị T vào chiều 6/5.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, khoảng 12h trưa ngày 3/5, người dân tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh) nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà của Nguyễn Tấn Phước. Khi tới xem, nhiều người chứng kiến Phước đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình.

Trong cơn kích động, đối tượng Phước được cho đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là bà Đ.T.T và con nhỏ mới 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ.

Cha mẹ Phước vào can ngăn cũng bị con trai tấn công làm bị thương. Phước bị cơ quan chức năng khống chế và bắt giữ sau đó.

Khi hay hung tin, ông Long đã thuê xe lên tỉnh Tây Ninh đưa thi thể con gái và cháu ngoại về gia đình để lo hậu sự.

Nghi phạm Phước đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.