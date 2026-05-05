Kết quả xét nghiệm nước sinh hoạt đổi màu tím, hôi tanh bất thường tại Thanh Hóa

Liên quan tới nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường, bốc mùi hôi tanh xảy ra tại thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tổ chức khảo sát, lấy mẫu nước giếng khoan của các hộ dân có nước đổi màu, bốc mùi bất thường và các hộ dân xung quanh, lấy mẫu nước thải trước và sau khi xử lý của Công ty TNHH BOB Hà Nội để phân tích đánh giá chất lượng nước giếng khoan và nước thải.

Theo đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (TTNS&VSMTNT) Thanh Hóa đã lấy 5 mẫu tại 5 hộ dân thôn Quảng Trung gồm: Đinh Văn Thảo, Bùi Văn Thoại, Bùi Văn Thủy, Bùi Văn Hiu, Nguyễn Văn Thái.

Nước giếng của người dân đổi màu tím, bốc mùi hôi tanh.

Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp đã lấy 5 mẫu nước, trong đó lấy 3 mẫu nước giếng khoan của các hộ dân: Đinh Văn Thảo, Đinh Văn Tuyển, Bùi Văn Thoại, Bùi Văn Thủy, 2 mẫu nước thải đầu vào và đầu ra hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH BOB Hà Nội.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa lấy 6 mẫu nước giếng khoan của các hộ gia đình: Đinh Văn Thảo, Bùi Văn Thoại, Bùi Văn Thủy, Bùi Văn Hiu, Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Quân.

Hiện TTNS&VSMTNT Thanh Hóa và Trung tâm Quan trắc môi trường & Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp đã có kết quả phân tích chất lượng nước tại các mẫu nước giếng khoan và nước thải.

Ngày 29/4, TTNS&VSMTNT Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả phân tích chất lượng nước giếng khoan ô nhiễm của người dân tại thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng.

Mỗi mẫu nước TTNS&VSMTNT Thanh Hóa chỉ phân tích 9 chỉ tiêu nhóm A và 10 chỉ tiêu nhóm B theo QCVN 01-1:2024/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt). Theo đó, 5/5 mẫu nước có các chỉ tiêu không đạt theo QCVN 01-1:2024/BYT.

Cụ thể 3/5 mẫu nước có dấu hiệu bị ô nhiễm (chỉ tiêu độ màu, đục, mùi, chỉ số Pecmangannat, Sunfua, Cloliform, E.Coli tăng cao bất thường) gồm mẫu nước tại hộ gia đình ông Bùi Văn Thủy, Đinh Văn Thảo, Bùi Văn Thoại. Các hộ gia đình này phải tạm thời dừng sử dụng nguồn nước.

Mẫu nước của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thái cần qua hệ thống lọc sơ bộ trước khi sử dụng cho sinh hoạt do có hàm lượng mangan, đục, màu, sắt tương đối cao.

Mẫu nước tại hộ gia đình ông Bùi Văn Hiu có hàm lượng vi khuẩn Cloliform cao nguyên nhân có thể do giếng khoan nông thường lấy nước từ tầng chứa nước gần mặt đất, dễ bị ảnh hưởng bởi vi sinh vật từ môi trường bên trên. Cần đun sôi trước khi ăn uống trực tiếp.

Từ kết quả trên TTNS&VSMTNT Thanh Hóa đề nghị ngừng sử dụng nguồn nước giếng tại 3 hộ dân nêu trên. Tạm thời sử dụng nguồn nước thay thế an toàn cho đến khi ô nhiễm được xử lý triệt để (ưu tiên nước đóng chai, nước đã được kiểm định hoặc nước từ hệ thống cấp nước đảm bảo tiêu chuẩn).

Nguồn nước thải tím đặc bên trong khu xử lý của công ty giặt là.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống phản ánh, những ngày qua cuộc sống của người dân thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng (Thanh Hóa) bị đảo lộn khi bơm nước lên, nước có màu tím, sủi bọt và có mùi nồng nặc giống chất tẩy rửa.

Không chỉ giếng khoan, dòng suối phía sau khu dân cư cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Người dân nghi ngờ nguồn ô nhiễm xuất phát từ trang trại lợn hoặc công ty giặt là nằm sát khu dân cư.

Trước sự việc nghiêm trọng này, UBND xã Thạch Quảng đã gửi văn bản đề nghị Sở NN&MT khẩn trương chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nghi vấn.

Ngay sau đó, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND xã Thạch Quảng yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội tạm dừng ngay hoạt động giặt là của Công ty tại Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng (thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng) để rà soát, cải tạo toàn bộ hệ thống thu gom nước thải, các công trình, công đoạn xử lý nước thải nhằm khắc phục, không để tiếp tục xảy ra hiện tượng nước thải không qua xử lý chảy tràn ra môi trường.

Đồng thời, khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường, tiếp tục phối hợp với UBND xã Thạch Quảng và các hộ dân thôn Quảng Trung có nguồn nước máy có màu, mùi lạ (có tính chất tương đồng với nước thải chưa qua xử lý của Công ty), đảm bảo cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt của các hộ dân bị ảnh hưởng cho đến khi nước giếng khoan của các hộ dân trở lại như bình thường.