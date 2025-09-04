Sự thật sau chiêu lừa đá quý giá 50 triệu đồng/carat trên mạng xã hội

Ngày 4/9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn và một số địa phương khác với thủ đoạn tinh vi mang tên "đập đá, đổ thạch".

Các đối tượng lừa đảo phát livestream trên tài khoản Facebook "Đá Quý Mai Linh" (có địa chỉ) để quảng cáo về việc "đổ thạch". Chúng giới thiệu những viên đá được cho là có chứa đá quý "spinel" và mời chào người mua trực tuyến.

Trong quá trình "đổ thạch", khi đập vỡ viên đá, chúng nhanh tay trộn lẫn các mảnh thủy tinh nhân tạo màu sắc sặc sỡ đã chuẩn bị sẵn vào để đánh lừa người xem rằng đó là đá quý thật.

Để thu hút người mua, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo để tương tác, bình luận và giả làm người mua. Các đối tượng rao bán đá với giá từ 30 đến 50 triệu đồng/carat, đồng thời đăng hình ảnh hóa đơn chuyển khoản giả để tạo niềm tin rằng đã có người mua thành công. Khi có người muốn mua đá, chúng sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản số 8864495147 mang tên Lo Van Hop tại Ngân hàng BIDV để chiếm đoạt.

Các đối tượng lừa đảo bằng hình thức "đập đá, đổ thạch". Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Đây là một hình thức lừa đảo không mới nhưng vẫn có nhiều người bị mắc bẫy. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai là nạn nhân của vụ án này hãy liên hệ với Phòng CSHS Công an tỉnh Tuyên Quang qua số điện thoại 0978.698.386 (Điều tra viên Hoàng Nghĩa Công) để phối hợp giải quyết.