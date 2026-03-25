Tới trụ sở công an trình báo sau khi cào vé online trúng thưởng hơn 2,3 tỷ đồng

Ngày 24/3, Công an xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng xã hội với thủ đoạn mua, cào vé trúng thưởng online.

Cụ thể, sáng 23/3, anh L.B.N. (sinh năm 1988, trú tại bản Nậm Khiên 1, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An) lên mạng xã hội và tham gia vào một nhóm xem livestream cào vé trúng thưởng. Anh N. sau đó mua 60 vé cào online với giá 398.000 đồng. Vé cào được người chủ cào trực tiếp trong phiên livestream trên mạng xã hội. Sau khi cào, anh N. được thông báo đã trúng hơn 2,3 tỷ đồng.

Công an giải thích, khuyến cáo cho anh L.B.N. để tránh bị lừa đảo qua mạng xã hội.

Tuy nhiên chủ tài khoản livestream thông báo, để nhận được tiền cần phải trả trước phí thanh toán 25 triệu đồng. Do thường xuyên bị chủ phòng livestream nhắn tin thúc giục hoàn tất thủ tục, chuyển phí, anh N. nghi ngờ bị lừa đảo nên đã đến trụ sở Công an xã Na Ngoi để trình báo, nhờ hỗ trợ và xác thực kết quả trúng thưởng.

Công an xã Na Ngoi đã nhanh chóng kiểm tra và xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Qua đó kịp thời giải thích, hướng dẫn anh N. dừng tất cả các hoạt động giao dịch, không kích vào đường link lạ, không làm theo hướng dẫn, cũng như cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho người lạ.

Trên các trang mạng xã hội xuất hiện rất nhiều phòng livestream với nội dung cào vé trúng thưởng lớn.

Anh N. cũng được hướng dẫn sao kê lại toàn bộ video, hình ảnh có liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý về sau.

Công an xã Na Ngoi khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội, đặc biệt là các hình thức “trúng thưởng”, “cào vé trực tiếp” không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào để “xác nhận trúng thưởng” hoặc “nhận quà”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.