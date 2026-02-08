Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, mới đây các lực lượng Công an thành phố đã nhanh chóng điều tra, khám phá và bắt giữ các đối tượng người nước ngoài trộm cắp tài sản tại địa bàn phường Hồng Bàng.

Theo đó, vào lúc 23h30 ngày 26/1, Công an phường Hồng Bàng nhận được đơn trình báo về việc một hộ dân sinh sống tại một khu đô thị trên địa bàn phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) bị kẻ gian cạy phá phòng ngủ tầng 2, kính cửa sổ nhà vệ sinh bị đập vỡ, đồ đạc trong phòng ngủ bị xáo trộn, mất khoảng 7 lượng vàng miếng SJC, 4.100 USD và khoảng 100 triệu đồng cùng một số trang sức bằng vàng như nhẫn, dây chuyền, lắc tay để tại két sắt trong phòng ngủ.

Ngay sau khi nhận thông tin, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hồng Bàng khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Nhận định các đối tượng gây ra vụ việc trên có thể là người nước ngoài, cơ quan điều tra đã thông báo đến Đồn Biên phòng các cửa khẩu quốc tế. Đến 12h ngày 27/1, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), các đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, Công an phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc gây ra vụ việc trên.

Thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đang làm thủ tục xuất cảnh chuẩn bị trốn về Trung Quốc và thu hồi toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan Công an đã làm rõ thông tin 3 đối tượng trên gồm: Bai Xianzheng (SN 1987), Song Shiyong (SN 1996 cùng trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và Li Guangyuan (SN 1985, trú tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khởi tố 3 đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản và xử lý theo quy định pháp luật.