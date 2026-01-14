Bắt “nữ quái” trộm cắp tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng

Tối 13-1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Bà Nà, thu hồi các tang vật liên quan.

Võ Thị Nga Mi

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9-1, bà N.T.T. (SN 1959, trú xã Bà Nà) đến Công an xã trình báo việc bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản có giá trị lớn. Theo bà T., khoảng 17 giờ cùng ngày, bà khóa cửa nhà đi tập thể dục và thăm cháu. Khi trở về lúc 18 giờ, bà phát hiện ngôi nhà bị lục soát, tủ quần áo trong phòng ngủ bị cạy phá, toàn bộ số tài sản cất giấu bên trong đã bị lấy mất. Số tài sản gồm nhiều dây chuyền, lắc tay, nhẫn vàng các loại và một sổ tiết kiệm, tổng giá trị ước tính trên 600 triệu đồng.

Tang vật vụ án

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS chủ trì phối hợp Công an xã Bà Nà và Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng. Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, tài sản thiệt hại lớn, lãnh đạo Phòng CSHS chỉ đạo các tổ trinh sát rà soát hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp trên địa bàn và các đối tượng ngoại tỉnh.

Qua quá trình điều tra, sàng lọc, đến ngày 13-1, cơ quan công an xác định Võ Thị Nga Mi (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là nghi phạm và mời về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Mi khai nhận đã thuê xe máy Honda Vision để đi trộm cắp. Đến chiều 9-1, phát hiện nhà bà T. không có người, cổng không khóa, Mi đột nhập qua cửa hông, dùng búa và kéo phá tủ, lấy toàn bộ số vàng và tài sản bên trong rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, Mi mang một phần vàng đi bán lấy tiền tiêu xài, số còn lại cất giấu tại nhà. Khám xét nơi ở, công an thu giữ 2 sợi dây chuyền vàng, 12 nhẫn vàng và 1 điện thoại iPhone 14.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Võ Thị Nga Mi về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.