Hung thủ vụ án mạng năm 1987 sa lưới sau 38 năm lẩn trốn nơi đất khách

Ngày 6/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Hoài Đức đã phát hiện và bắt giữ thành công Trần Thanh Bình, đối tượng bị truy nã 38 năm về tội "Giết người".

Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 11/1987, do mâu thuẫn cá nhân, Trần Thanh Bình (sinh năm 1967, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dùng một thanh sắt ở hàng rào đánh vào đầu nạn nhân khiến người này tử vong, sau đó bỏ trốn vào tỉnh Đắk Lắk sinh sống.

Đối tượng Bình. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Để tránh bị phát hiện, năm 2005, Bình kết hôn và khai báo lại thông tin nhân thân để đăng ký hộ khẩu thường trú theo vợ – là người địa phương. Trong thời gian này, vợ và các con của Bình không hề biết việc ông ta đang bị cơ quan công an truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hoài Đức đã phát hiện, xác minh và bắt giữ Trần Thanh Bình theo Quyết định truy nã số 167 ngày 25/11/1987 về tội "Giết người".

Sau khi bị bắt, đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.