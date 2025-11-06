Điều tra vụ nam thanh niên 17 tuổi bị chém đứt lìa bàn tay

Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Công an xã Phan Rí Cửa đang tiếp tục triệu tập những người liên quan, điều tra vụ chém nhau đến đứt lìa bàn tay. Hiện có hai nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Bệnh viện Chợ Rẫy nơi nối thành công bàn tay bị đứt lìa của NMT.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 3-11, NMT (17 tuổi) và NVN (16 tuổi) mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của B (16 tuổi), tất cả đều ngụ xã Phan Rí Cửa. Hậu quả NMT bị chém đứt lìa bàn tay trái; NVN bị đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng. Cả hai thanh niên được chuyển đến bệnh viện địa phương, sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Trong quá trình chuyển hai bệnh nhân trên, người nhà đã nhanh trí ướp đá bàn tay bị chém đứt lìa mang theo.

Ngày 6-11, nguồn tin của PLO cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy đã nối thành công bàn tay bị chặt đứt lìa của bệnh nhân NMT và bệnh nhân này đang tạm thời có sức khỏe ổn định.