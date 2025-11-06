Cà Mau: Hàng xóm phá cửa, phát hiện 2 mẹ con tử vong trong nhà

Khoảng 7 giờ sáng nay 6-11, người dân ở ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau phá cửa nhà hàng xóm phát hiện 2 mẹ con chị T. đã tử vong, thi thể có nhiều vết chém.

Khu vực xảy ra án mạng đã bị phong tỏa. Ảnh: CTV

“Nạn nhân chết do các vết thương quá nặng, vết máu được cho rằng đã khô cách lúc phát hiện thi thể 2 mẹ con khoảng 5 giờ trước” - người dân địa phương nói qua điện thoại với PLO.

Công an và lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, khẩn trương tiến hành điều tra.

PLO sẽ tiếp tục thông tin.