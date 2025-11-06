Báo cáo đầu tiên về vụ án mạng ở xã Thanh Tùng, Cà Mau: 3 người chết

Sáng nay, gần 10 giờ ngày 6-11, UBND xã Thanh Tùng tỉnh Cà Mau đã có báo cáo đầu tiên, sơ bộ vụ án mạng xảy ra ở ấp Cái Ngay xã Thanh Tùng.

Báo cáo ban đậu vụ án mạng sáng nay.

Có 3 thi thể là Tạ Thanh Thoảng, sinh 1974, Nguyễn Ngọc Kim Anh, sinh 2016 ( con Thoảng) và một người đàn ông. Khi phát hiện, thi thể mẹ con Thoảng ở trong nhà, người dân phát hiện xác một người đàn ông cách hiện trường khoảng 20km.

Hiện trường bị phong tỏa.

Hoạt động điều tra đang diễn ra.