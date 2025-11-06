Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Báo cáo đầu tiên về vụ án mạng ở xã Thanh Tùng, Cà Mau: 3 người chết

Đã có báo cáo sơ bộ về vụ án mạng ở xã Thanh Tùng tỉnh Cà Mau, 3 người chết trong đó có 1 bé gái sinh năm 2016. 

Sáng nay, gần 10 giờ ngày 6-11, UBND xã Thanh Tùng tỉnh Cà Mau đã có báo cáo đầu tiên, sơ bộ vụ án mạng xảy ra ở ấp Cái Ngay xã Thanh Tùng.

Có 3 thi thể là Tạ Thanh Thoảng, sinh 1974, Nguyễn Ngọc Kim Anh, sinh 2016 ( con Thoảng) và một người đàn ông. Khi phát hiện, thi thể mẹ con Thoảng ở trong nhà, người dân phát hiện xác một người đàn ông cách hiện trường khoảng 20km.

Hiện trường bị phong tỏa.

Hiện trường bị phong tỏa.

Hoạt động điều tra đang diễn ra.

