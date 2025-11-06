Báo cáo đầu tiên về vụ án mạng ở xã Thanh Tùng, Cà Mau: 3 người chết
Đã có báo cáo sơ bộ về vụ án mạng ở xã Thanh Tùng tỉnh Cà Mau, 3 người chết trong đó có 1 bé gái sinh năm 2016.
Sáng nay, gần 10 giờ ngày 6-11, UBND xã Thanh Tùng tỉnh Cà Mau đã có báo cáo đầu tiên, sơ bộ vụ án mạng xảy ra ở ấp Cái Ngay xã Thanh Tùng.
Báo cáo ban đậu vụ án mạng sáng nay.
Có 3 thi thể là Tạ Thanh Thoảng, sinh 1974, Nguyễn Ngọc Kim Anh, sinh 2016 ( con Thoảng) và một người đàn ông. Khi phát hiện, thi thể mẹ con Thoảng ở trong nhà, người dân phát hiện xác một người đàn ông cách hiện trường khoảng 20km.
Hiện trường bị phong tỏa.
Hoạt động điều tra đang diễn ra.
Sáng 6-11, hàng xóm phá cửa căn nhà ở ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau phát hiện 2 mẹ con chị T. tử vong, trên người có nhiều vết chém. Công an...
