Giải cứu nữ sinh viên bị “bắt cóc online”, ngăn vụ lừa đảo 200 triệu đồng

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa phối hợp với Công an phường Hòa Thuận cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh kịp thời giải cứu nữ sinh viên năm 2 bị nhóm đối tượng “bắt cóc online” để chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của gia đình, tối 8/9, Đ.N.T. (sinh viên năm thứ 2, ngành công nghệ thông tin) gọi Zalo cho gia đình yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để đặt cọc đảm bảo làm thủ tục du học tại Đài Loan.

Theo lời của nữ sinh, trong vòng 2 giờ đồng hồ số tiền này sẽ được hoàn trả. Tuy nhiên, gia đình không có khả năng và khuyên con gái cẩn trọng vì có thể đây là thủ đoạn lừa đảo. T. tiếp tục gọi cho dì ruột để hỏi mượn số tiền trên. Dì ruột không đồng ý và yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh việc đi du học tại Đài Loan và xin số điện thoại của cô giáo cố vấn chịu trách nhiệm về việc du học nhưng T. từ chối không cung cấp.

Đến sáng hôm sau, gia đình vẫn còn nhắn tin qua Zalo và nhận được trả lời từ nữ sinh. Mẹ ruột của T. gọi qua số điện thoại thì nhận được trả lời “con đang ngủ”. Trưa cùng ngày, gia đình không còn liên lạc được qua số điện thoại và Zalo của nữ sinh, đồng thời nhận được nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ yêu cầu chuyển tiền 100 triệu đồng để chuộc nữ sinh, nếu không sẽ đưa sang Campuchia.

Lực lượng Cảnh sát hình sự kịp thời giải cứu nữ sinh, ngăn vụ lừa đảo 200 triệu đồng.

Sau khi nhận tin báo của Công an phường Hòa Thuận, Đại tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, nhận định vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng nên phân công các điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, kịp thời giải cứu nữ sinh và ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra.

Tổ công tác do Thượng tá Lâm Thanh Triều, Phó Phòng Cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc. Quá trình xác minh, T. là sinh viên năm 2 và đang ở tại ký túc xá trên địa bàn phường Hòa Thuận. Trước khi xảy ra vụ việc, T. có gửi 2 văn bản về việc cử tuyển học viên du học tại Đài Loan cho dì ruột. Qua làm việc, nhà trường không ban hành các văn bản về việc cử tuyển học viên du học tại nước ngoài.

Thời gian sống và học tập tại trường, T. ít tiếp xúc với bạn bè, sống khép kín. Trích xuất camera an ninh tại phòng bảo vệ ký túc xá, ghi nhận hình ảnh T. điều khiển xe gắn máy rời khỏi ký túc xá vào đầu giờ chiều 8/9 và từ thời điểm đó không quay về phòng trọ tại ký túc xá.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ xác định T. đang thuê phòng tại nhà nghỉ trên đường Đồng Khởi (phường Trà Vinh). T. thuê phòng từ thời điểm 14h25 ngày 8/9, cho đến khi được phát hiện vào chiều hôm sau thì không ra khỏi phòng, trừ những lúc xuống quầy tiếp tân để mua đồ ăn và không tiếp xúc với ai.

Nữ sinh này cho biết trước đó đã nhận được cuộc gọi với đối tượng tự xưng là Công an, yêu cầu kết bạn Zalo. Sau đó, đối tượng liên lạc với T. bằng cách gọi video qua Zalo, cho thấy hình ảnh phòng làm việc của cơ quan Công an với nhiều tập hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có thông tin cá nhân của T., cạnh bên là gói bột màu trắng mà đối tượng cho biết là ma túy.

Sau đó, đối tượng chuyển điện thoại cho người khác mặc sắc phục Công an, người này nói T. có liên quan đến vụ án ma túy cấp quốc gia và yêu cầu giữ kín thông tin này, nếu tiết lộ cho người khác biết thì bị phạt tù 3 đến 7 năm.

Đối tượng gửi qua Zalo cho T. hình ảnh lệnh bắt tạm giam và yêu cầu tìm phòng riêng, ở một mình để phục vụ công tác điều tra. Nghe theo lời đối tượng, T. đi thuê phòng tại nhà nghỉ. Sau khi nạn nhân đã thuê phòng, đối tượng hướng dẫn T. truy cập vào đường link (ứng dụng Zoom do đối tượng gửi) để tham gia họp trực tuyến với Bộ Công an và Viện kiểm sát (giả mạo).

Trong quá trình nói chuyện, đối tượng yêu cầu T. nộp tiền vào tài khoản cá nhân số tiền 200 triệu đồng, rồi ra ngân hàng sao kê tài khoản này, nộp lại cho nhà trường để chứng minh tài chính, nhằm mục đích cấp học bổng đi du học nước ngoài. Sau khi chứng minh xong, số tiền trên sẽ được trả lại cho gia đình.

Tin theo lời đối tượng, T. gọi điện cho nhiều người thân trong gia đình để mượn tiền nhưng không được. Khi biết T. không mượn được tiền của người thân, các đối tượng liên tục gọi điện gây áp lực, đe dọa và khủng bố tinh thần.

Biết T. không mượn tiền được từ người thân, các đối tượng chuyển sang yêu cầu mượn tiền từ bạn bè.Khi T. gọi điện mượn được của một người bạn số tiền 1 triệu đồng và còn giữ trong tài khoản thì lực lượng Công an đến kiểm tra và đưa về cơ quan. Sau khi làm việc xong, Công an phường Hòa Thuận đã động viên, bàn giao nữ sinh cho gia đình.

Trường Đại học Trà Vinh trao Thư cảm ơn lực lượng phá án.

Trong thư cảm ơn gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Đại học Trà Vinh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước tinh thần, trách nhiệm, sự mưu trí, tận tâm trong quá trình điều tra, khám phá án và kịp thời giải cứu sinh viên trong vụ việc bị bắt cóc tống tiền xuyên quốc gia.

“Chúng tôi đặc biệt trân trọng những nỗ lực không quản ngày đêm của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ, đã vượt qua bao khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, thư cảm ơn của Giám đốc Đại học Trà Vinh viết.