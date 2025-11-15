Nam sinh bán 30 cây vàng của bố mẹ, chuyển tiền cho công an dỏm

Sự việc diễn ra 4 ngày trước, khi nam sinh bất ngờ nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ cơ quan công an. Người này thông báo cậu có liên quan đến việc rửa tiền của tội phạm.

Sau một hồi thao túng tâm lý, chúng yêu cầu nam sinh lấy hết tài sản có trong nhà chuyển cho "cơ quan điều tra" để chứng minh vô tội. Lo sợ, nạn nhân đã lấy gần 30 cây vàng trong két của gia đình mang đi bán được khoảng 4 tỷ đồng rồi chuyển hết cho kẻ lừa đảo.

Đây là thủ đoạn cũ, song nhiều học sinh vẫn dính bẫy. Trước đó, hai học sinh ở Hà Nội và Cao Bằng cũng bị nhóm lừa đảo thao túng, phá két sắt của gia đình lấy vàng mang đi bán.

Một biến thể của lừa đảo trực tuyến rộ lên gần đây là chiêu "bắt cóc online". Tội phạm đã sử dụng công nghệ để thao túng tâm lý, ép nạn nhân cắt đứt kết nối với thế giới bên ngoài, rồi tống tiền gia đình.

Từ tháng 7/2025, khi vào mùa nhập học, hàng loạt sinh viên tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Đồng Nai đã sập bẫy. Thống kê từ giữa năm 2024 đến tháng 8 năm nay của Bộ Công an cho thấy 50 nạn nhân đã được giải cứu thành công. Tất cả đều từ 18 đến 22 tuổi, chủ yếu là học sinh, sinh viên và nữ giới chiếm đến 90%.