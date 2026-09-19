“Tướng cướp Hoàng Minh” sa lưới sau 30 năm trốn nã

Ngày 18/9, Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú Công an tỉnh Vĩnh Long trực tiếp làm việc với Trần Hoàng Minh (SN 1958, ngụ xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa bị bắt giữ sau 30 năm lẩn trốn.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Hạnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý đối tượng sau khi bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, việc bắt giữ Trần Hoàng Minh sau 30 năm lẩn trốn là kết quả của quá trình kiên trì xác minh, truy tìm và phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng thời gian, địa bàn và thủ đoạn che giấu để trốn tránh trách nhiệm pháp lý; góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự.

Minh là đối tượng có lệnh truy nã của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long từ năm 1996 về hành vi “Trốn khỏi nơi giam”. Minh từng có biệt danh “tướng cướp Hoàng Minh”. Trong thập niên 1980, đối tượng hoạt động tại các vùng Phụng Hiệp (Hậu Giang), Cần Thơ, Vĩnh Long, chủ yếu trộm cắp tài sản.

Năm 1987, Minh bị TAND tỉnh Hậu Giang (nay là TP Cần Thơ) tuyên án tổng cộng 10 năm tù về 3 tội: “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa", "Trộm cắp tài sản công dân" và "Trốn khỏi nơi giam”.

Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, trực tiếp làm việc với đối tượng Trần Hoàng Minh.

Quá trình chấp hành án, năm 1990, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam và đến xã Ngãi Tứ (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, nay là xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và hành nghề buôn bán nhỏ trên sông. Trong thời gian này, Minh tiếp tục gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản.

Hành vi của đối tượng rất nguy hiểm, ngoan cố, tái phạm nhiều lần, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn. Ngày 22/11/1995, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng và đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long. Quá trình tạm giam, ngày 23/6/1996, đối tượng tiếp tục bỏ trốn.

Đối tượng Trần Hoàng Minh bị bắt sau 30 năm trốn truy nã.

Sau khi bỏ trốn, Minh di chuyển qua nhiều địa bàn khắp các tỉnh miền Tây và vùng Đông Nam bộ, liên tục thay tên đổi họ thành Trần Hoàng Minh, Trần Văn Minh, Trần Hoàng Lủi, Hà Hoàng Lủi…

Minh quê gốc ở thị trấn Tân Hòa (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, nay là xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp). Hàng chục năm qua, đối tượng không quay về quê cũ. Lần theo dấu vết của đối tượng, trinh sát phát hiện trong thời gian bỏ trốn, Minh chung sống như vợ chồng với nhiều phụ nữ nhưng không có nơi ở cố định, hòng trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Từ năm 1996 đến nay, hồ sơ truy nã đối tượng được bàn giao qua nhiều đơn vị, cán bộ thuộc các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long. Xuyên suốt thời gian dài, trinh sát miệt mài lần theo dấu vết của đối tượng qua nhiều tỉnh, thành.

Đầu năm 2026, hồ sơ truy nã của đối tượng được bàn giao cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long (Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp).

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thành lập Tổ công tác xác minh, truy bắt đối tượng truy nã do Đại tá Mai Văn Phúc, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, làm Tổ trưởng; Thượng tá Lâm Thanh Triều, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, làm Tổ phó.

Tổ công tác xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Công an tỉnh Vĩnh Long, họp triển khai các nhiệm vụ công tác.

Ngay khi triển khai cao điểm, Tổ công tác chủ động rà soát, xác minh, nắm thông tin về các đối tượng truy nã; đồng thời phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các lực lượng có liên quan triển khai truy bắt, vận động đối tượng ra đầu thú.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về tăng cường công tác truy bắt đối tượng truy nã trong đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã chủ động rà soát, xác minh, thu thập, đối chiếu từng thông tin, dấu vết liên quan đến quá trình lẩn trốn của đối tượng.

Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp với các đơn vị, địa phương và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chiều 16/9, sau thời gian kiên trì xác minh, truy tìm, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hiệp Đức (tỉnh Đồng Tháp) và di lý về Vĩnh Long.

Tại cơ quan Công an, Minh thừa nhận là đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi giam vào năm 1996.

Trần Hoàng Minh thời điểm bị truy nã và khi bị bắt giữ sau 30 năm lẩn trốn.