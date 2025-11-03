Dụ từ học bổng du học sang bắt cóc online, hai sinh viên ở TP.HCM mất hơn 4 tỷ đồng

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TPHCM phát đi thông báo về thủ đoạn “bắt cóc online” kiểu mới, sau khi liên tiếp ghi nhận hai vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng chiêu giả mạo học bổng du học quốc tế.

Giả mạo học bổng Canada, Trung Quốc

Ngày 28/10, ông H.N.L. (ngụ TP.HCM) trình báo Công an TP.Thủ Đức việc con gái mình là H.K.L. (SN 2006, sinh viên) mất liên lạc sau khi nói đang hoàn tất thủ tục nhận “học bổng du học Canada”.

Theo yêu cầu của “đơn vị học bổng”, ông L. đã chuyển 1 tỷ đồng để “chứng minh tài chính”. Ngay sau đó, H.K.L. tiếp tục chuyển toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng này vào tài khoản số 8816XXXXXX – chủ tài khoản ngân hàng tên Lê Quang Linh theo hướng dẫn của đối tượng.

Hình minh họa.

Khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu thêm 1 tỷ đồng để “chuộc người”, gia đình mới nghi ngờ và trình báo.

Nhờ vào cuộc kịp thời của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Công an phường Tăng Nhơn Phú, nạn nhân được giải cứu an toàn tại một phòng trọ ở đường Lã Xuân Oai.

Cô sinh viên cho biết đã bị các đối tượng thao túng tâm lý, hướng dẫn cắt đứt liên lạc, tự rời khỏi nhà và tin rằng đang tham gia chương trình du học hợp pháp.

Chỉ một ngày sau, sáng 29/10, Công an quận 5 tiếp nhận tin báo về việc sinh viên N.C.M.T. (SN 2007) mất tích và gia đình nhận tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh nhạy cảm, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng “để không bị phát tán”.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện T. đang ở một khách sạn tại khu Chợ Lớn. Làm việc với công an, T. khai từ ngày 25 đến 28/10, em bị dụ dỗ tham gia “học bổng du học Trung Quốc”, phải nộp các khoản phí và tiền đặt cọc hồ sơ.

Tin tưởng, gia đình đã chuyển tổng cộng 3,45 tỷ đồng, toàn bộ được chuyển tiếp cho tài khoản cũng mang tên Lê Quang Linh.

Thủ đoạn tinh vi

Theo cơ quan công an, các vụ việc trên cho thấy thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đánh mạnh vào tâm lý hiếu học của giới trẻ và niềm tin tuyệt đối của phụ huynh.

Khuyến cáo từ Công an TPHCM

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook hoặc Telegram để điều khiển, thao túng tâm lý nạn nhân, khiến họ tự quay video, rời khỏi nhà, cắt liên lạc — từ đó tạo ra tình huống “bắt cóc giả” khiến gia đình hoảng loạn, chuyển tiền theo yêu cầu.

Điểm chung trong các vụ việc là việc sử dụng tài khoản ngân hàng trùng tên, dấu hiệu cho thấy một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp đang hoạt động, đặc biệt nhắm vào học sinh, sinh viên tại TP.HCM. Trong vụ việc này, tài khoản nhận tiền đều mang tên “Lê Quang Linh – Ngân hàng BIDV”.

Công an TP.HCM khuyến nghị: Phụ huynh, sinh viên tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ yêu cầu “đóng học bổng”, “phí du học” nào khi chưa được xác minh qua nhà trường hoặc cơ quan chức năng. Khi nhận tin nhắn, cuộc gọi lạ nói về “bắt cóc”, “nộp tiền để giải cứu”, cần bình tĩnh xác minh, liên hệ ngay với nhà trường hoặc trình báo công an.

Nhà trường cần tăng cường quản lý, theo dõi việc lên lớp, điểm danh, đặc biệt là tân sinh viên mới nhập học; nếu phát hiện sinh viên vắng mặt bất thường, cần thông báo ngay cho gia đình.