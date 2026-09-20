Đòi bạn trai cũ cấp dưỡng hơn 3,2 tỷ đồng từ khi mang thai

Vụ án xác định cha cho con và yêu cầu cấp dưỡng nuôi con giữa nguyên đơn là bà Lê, 38 tuổi, và bị đơn là ông Văn, 40 tuổi đã được TAND TP HCM xét xử theo thủ tục phúc thẩm và mới công bố bản án.

Theo đơn khởi kiện, bà Lê quen ông Văn khi hai người cùng làm việc tại một công ty. Họ tự nguyện tìm hiểu và quyết định có con chung vào năm 2018.

Khi bà Lê mang thai được vài tháng, hai người phát sinh mâu thuẫn, không còn làm việc chung và cũng không gặp nhau. Đến tháng 5/2019, bà sinh con. Từ khi con chào đời, ông Văn không thăm hỏi hay cấp dưỡng.

Bà Lê khởi kiện yêu cầu tòa án xác định cha cho con và buộc ông cấp dưỡng nuôi con cho đến khi trưởng thành.

Ban đầu, bà yêu cầu mức cấp dưỡng 145 triệu đồng mỗi tháng, cho rằng ông Văn có khả năng tài chính và hiện là giám đốc một công ty.

Tại phiên hòa giải cuối năm 2025, bà Lê thay đổi yêu cầu. Bà đề nghị ông Văn cấp dưỡng từ thời điểm mang thai đến ngày 16/12/2025 tổng cộng hơn 3,2 tỷ đồng. Từ ngày 17/12/2025, bà yêu cầu cấp dưỡng 20 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi con trưởng thành.

Để chứng minh yêu cầu, bà Lê cung cấp bảng liệt kê các khoản chi phí trong thời gian mang thai và dự tính chi phí nuôi con hàng tháng, biên lai chích ngừa cho bé với số tiền 32 triệu đồng và bản sao sổ bảo hiểm xã hội.

Ngày 28/1/2026, bà Lê tiếp tục đề nghị tòa án xác minh, thu thập thêm chứng cứ tại một số công ty liên quan.

Ông Văn thông qua người đại diện thừa nhận cháu bé là con mình, căn cứ kết quả giám định ADN.

Tuy nhiên, ông Văn không đồng ý với mức cấp dưỡng bà Lê yêu cầu. Theo ông Văn, từ khi mang thai đến khi sinh con, bà Lê không yêu cầu ông cấp dưỡng, điều này có nghĩa bà không có nhu cầu. Bà cũng không cung cấp được tài liệu chứng minh đã chi số tiền này và chứng minh khoản chi có liên quan đến trách nhiệm cấp dưỡng của ông.

Ông Văn đề nghị tòa án bác yêu cầu cấp dưỡng cho khoảng thời gian từ khi bà Lê mang thai đến ngày 16/12/2025.

Đối với khoản cấp dưỡng từ ngày 17/12/2025, ông Văn cho rằng mức 20 triệu đồng mỗi tháng không phù hợp. Theo ông, mức cấp dưỡng phải căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ và nhu cầu thiết yếu của con. Ông Văn đề nghị được cấp dưỡng 3 triệu đồng mỗi tháng.

Để chứng minh các nghĩa vụ tài chính của mình, ông Văn cung cấp tài liệu chứng minh mình còn có nghĩa vụ nuôi dưỡng hai người con khác và cha mẹ già đều không có khả năng lao động.

Hồi tháng 4, TAND Khu vực 17 (TP HCM) xét xử sơ thẩm, xác định ông Văn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con từ lúc sinh đến ngày tòa xử sơ thẩm là 417 triệu đồng. Từ tháng 5/2026 đến khi con đủ 18 tuổi, ông Văn phải cấp dưỡng 5 triệu đồng mỗi tháng.

Không đồng ý với bản án, ông Văn kháng cáo, đề nghị mức cấp dưỡng từ khi con chào đời đến ngày xét xử sơ thẩm là 80 triệu đồng; từ sau ngày xét xử sơ thẩm đến khi con đủ 18 tuổi là 3 triệu đồng mỗi tháng.

Mới đây, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ông Văn, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo HĐXX phúc thẩm, mức cấp dưỡng tòa sơ thẩm xem xét là phù hợp, ông Văn kháng cáo nhưng không đưa ra được chứng cứ mới.

Tòa xét thấy, ông Văn đang là giám đốc của 2 doanh nghiệp và một chi chánh. Dù ông không cung cấp tài liệu chứng minh thu nhập thực tế nhưng có căn cứ xác định ông có thể chu cấp nuôi dưỡng cho con trên mức tối thiểu.