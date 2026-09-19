Quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi, nam thanh niên bị khởi tố

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tân (SN 1991, trú tại xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại phường Quyết Thắng (tỉnh Thái Nguyên); cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện Nguyễn Văn Tân có hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên). Đơn vị đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để xác minh, xử lý theo quy định.

Quá trình xác minh xác định, vào khoảng đầu năm 2022, Tân quen biết cháu Đ.P.T (SN 16/10/2006, trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) khi cả hai cùng làm thuê tại xã Yên Mỹ.

Đến khoảng tháng 6/2022, giữa Tân và cháu T phát sinh tình cảm rồi cùng đến nhà nghỉ (thuộc xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) quan hệ tình dục. Thời điểm này, cháu T chưa đủ 16 tuổi.

Bị can Nguyễn Văn Tân tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an.

Vào khoảng tháng 8/2022, T phát hiện có thai và nói với Tân cùng gia đình. Sau khi được hai bên gia đình đồng ý, tháng 11/2022 Tân và bạn gái tổ chức đám cưới, nhưng chưa đăng ký kết hôn do cháu T chưa đủ tuổi.

Sau khi tổ chức đám cưới và chung sống như vợ chồng, cháu T và gia đình không trình báo cơ quan chức năng về hành vi quan hệ tình dục của Tân, khi vợ chưa đủ 16 tuổi; đồng thời Tân cũng chưa bị cơ quan chức năng xử lý về hành vi này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tân về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.