Chủ nhà hàng ở TP HCM khai bị lừa 'bảo kê' mại dâm 1,7 tỷ đồng

Hành vi của Thông, 53 tuổi, sẽ bị TAND TP HCM xét xử về các tội Môi giới mại dâm và Đưa hối lộ, ngày 22/9.

Hà Mạnh Trường, 43 tuổi, cựu cán bộ công an, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 3 bị cáo khác là quản lý các nhà hàng của Thông bị cáo buộc tội Môi giới mại dâm.

Cáo trạng xác định, Thông là chủ hai nhà hàng trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định. Để điều hành, Thông giao cho Đồng Trọng Lễ, 48 tuổi, là tổng quản lý, còn Võ Phúc Châu, 36 tuổi, là phó.

Từ tháng 2/2024, Thông và Lễ chủ trương cho phép các tiếp viên nữ tại hệ thống nhà hàng hoạt động mại dâm. Mỗi tháng một đến hai lần, Thông và Lễ đến các nhà hàng để phổ biến với phó tổng quản lý, quản lý cách điều hành và việc cho tiếp viên bán dâm cho khách.

Các tiếp viên sẽ tự thỏa thuận với khách giá 2,5-3 triệu đồng mỗi lần và được hưởng toàn bộ số tiền này. Các quản lý được hưởng 20% tiền trong hóa đơn phòng do mình đặt, đồng thời nhận tiền của khách khi môi giới cho tiếp viên bán dâm.

Tối 7/11/2024, Công an TP HCM kiểm tra hai khách sạn ở khu vực Phú Nhuận, phát hiện nhiều tiếp viên thuộc nhà hàng của Thông đang bán dâm cho khách.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Thông thu lợi nhiều nhất với 125 triệu đồng; Lễ thu lợi hơn 28 triệu đồng còn Châu hưởng hơn 3,7 triệu. Hai nữ nhân viên khác mỗi người hưởng lợi 500.000 đồng.

Quá trình điều tra, Thông khai thông qua các mối quan hệ xã hội, quen Trường, cán bộ Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM.

Tháng 2/2024, Thông nhờ Trường liên hệ lãnh đạo Công an quận 1 cũ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM để hàng tháng đưa tiền, nhằm giúp hệ thống nhà hàng của mình không bị kiểm tra. Thông nhiều lần đưa tiền cho Trường, tổng cộng 1,75 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, sau khi nhận tiền, Trường không thực hiện yêu cầu của Thông mà sử dụng toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân.

Ban đầu, Trường thừa nhận hành vi nhưng sau đó thay đổi lời khai cho rằng không chiếm đoạt số tiền đó. Theo Trường, lúc đầu "lo sợ ảnh hưởng đến công việc" nên mới nhận và nộp lại số tiền.