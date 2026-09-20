Điều tra vụ nam sinh nằm gục trên đường với con dao ở bụng

Sáng 20/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, nam sinh lớp 12 được đưa vào cấp cứu với con dao cắm ở bụng, hiện đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị.

Hiện trường nam sinh bị đâm với con dao trên bụng.

Trước đó, tối 19/9, người dân tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Công Trứ, phường La Gi nghe tiếng động nên chạy ra kiểm tra.

Tại hiện trường, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm trên đường, vùng bụng có con dao cắm vào, chảy nhiều máu. Cạnh nạn nhân là 2 xe máy ngã đè lên nhau, mang biển số 49AB-189.xx và 86AH-025.xx.

Hiện trường sau khi nam sinh bị đâm.

Nạn nhân được sơ cứu và được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là em T.L.C.D, học sinh lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn.

Tại bệnh viện, em D. được đưa vào mổ cấp cứu và truyền máu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nam sinh đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ, đưa nam sinh đi cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường La Gi cùng các đơn vị nghiệp vụ đến phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh vụ việc và truy xét đối tượng liên quan.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và các tình tiết liên quan.